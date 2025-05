LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 1-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve prima il greco nel 4 set

Segui in diretta il match tra Stefanos Tsitsipas e Andrea Gigante al Roland Garros 2025! Dopo un intenso scambio di colpi, il greco e l'azzurro si sfidano nel quarto set. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire chi avrà la meglio in questo avvincente incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

15-30 Non supera la rete con il passante di rovescio Gigante. 0-30 Sbaglia in modo gratuito di dritto Tsitsipas, attenzione! 0-15 DELIZIOSO passantino di rovescio nei piedi dell'azzurro!!! 1-1 Il nastro accomoda la palla per Gigante! 40-15 Risposta di dritto a segno Tsitsipas. 40-0 Clamorosa pallata di rovescio in cross di Gigante!!! 30-0 Spara via di metri il dritto difensivo di Tsitsipas. 15-0 Servizio al corpo e rovescio vincente! 0-1 A quindici il greco. 40-15 Largo il dritto difensivo di Gigante. 30-15 Torna a fare un vincente, seppur prendendo un millimetro di riga con il dritto Tsitsipas.

