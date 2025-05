LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | altro break per l’azzurro nel 3 set!!

Segui la diretta del match tra l'azzurro e Tsitsipas al Roland Garros 2025! Dopo un inizio di set altalenante, il nostro giocatore sta lottando con determinazione, conquistando punti cruciali. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale e scopri se l'italiano riuscirà a centrare la rimonta! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e vivere ogni emozione sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Clamoroso, doppio fallo (4° del set)!!!!!!! 30-40 Dritto vincente all’incrocio Tsitsipas. 15-40 Prima vincente, di rabbia. 0-40 LA RISPOSTA! Di rovescio tagliando il campo! Che bellezza il rovescio del n.115 del mondo virtuale! 0-30 Clamoroso gratuito di dritto dopo la prima robusta di Tsitsipas. Incredibile! 0-15 Gran risposta di rovescio di Gigante e punto diretto! 3-1 Di nuovo non parte lo scambio, di nuovo colpa del rovescio del greco. 40-0 Non risponde di rovescio il greco. 30-0 Si allarga ed esce il recupero di smorzata di Tsitsipas. 15-0 Servizio, dritto e smash per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4, 5-7, 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: altro break per l’azzurro nel 3° set!!

LIVE Gigante-Tsitsipas, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il qualificato azzurro sogna di proseguire la favola - Benvenuti alla diretta live del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Matteo Gigante e Stefanos Tsitsipas. 🔗continua a leggere