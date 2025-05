LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | tre chance di break non sfruttate 12 game che scotta!

In un'emozionante sfida al Roland Garros 2025, il giovane talento Gigante affronta il greco Tsitsipas in un match teso e ricco di colpi di scena. Con tre chance di break non sfruttate e dodici game infuocati, la tensione è palpabile. Segui la diretta live per non perdere nemmeno un momento di questa avvincente competizione. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.