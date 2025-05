LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 4-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve per rimanere nel 2 set l’azzurro

Segui la diretta live di Stefanos Tsitsipas contro un avversario azzurro al Roland Garros 2025, con il punteggio attuale di 6-4, 4-5. L'azzurro è sulla scia della rimonta nel secondo set e il match promette intensità e colpi spettacolari. Aggiornamenti in tempo reale per non perderti nemmeno un punto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

30-0 ACE (6°)! 15-0 Servizio al corpo e dritto d'approccio sul rovescio: da manuale. 4-5 Tiene quindi a zero la battuta il giocatore greco che si riprende dopo il parziale di 0-3. 40-0 Servizio dritto e smash, bravo lui. 30-0 Bella smorzata del greco che poi chiude con il comodo appoggio. 15-0 Servizio dritto e smash Tsitsipas. 4-4 Legge alla grande il tentativo di uscire dallo scambio del rivale, sballottato via dal cross stretto di rovescio e chiude Gigante! 40-30 Rovescio preso dietro che si ferma al momento dell'impatto per terra di Tsitsipas beffa l'azzurro.

