LIVE Gigante-Tsitsipas 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | iniziato il match

Segui la diretta del match tra Gigante e Tsitsipas al Roland Garros 2025! L’incontro è appena iniziato e le prime fasi di gioco sono già ricche di emozioni. Clicca per aggiornare il punteggio e restare aggiornato sugli sviluppi di questo entusiasmante scontro. Non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Largo il dritto anomalo dopo il servizio di Gigante. 0-1 Servizio vincente. 40-15 Non risponde di rovescio Gigante. 30-15 Stecca con il dritto Tsitsipas. 30-0 Servizio e volèe di dritto. 15-0 Non resta in campo la risposta di rovescio dell'azzurro sulla prima slice. Stefanos Tsitsipas al servizio 16:25 C'è anche da ricordare che questa è la seconda volta in stagione che Gigante ottiene la qualificazione e una vittoria in tornei ATP. C'è anche il gran torneo di Indian Wells con la vittoria su Baez dopo due brillanti turni preliminari. Giocatori in campo! 16:20 Gigante aveva fatto vedere il potenziale anche a Roma, quando ha battuto in due set Rinderknech per poi perdere con lo stesso 7-5, 7-6 del match precedente Jakub Mensik.