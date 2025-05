LIVE Errani Paolini-Azarenka Routliffe Roland Garros 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Segui la diretta live del match tra Errani, Paolini, Zarenka e Routliffe ai Roland Garros 2025! L'incontro sta per iniziare e le emozioni sono già alle stelle. Resta aggiornato su ogni punto e scopri chi avanzerà al secondo turno contro la coppia Lulu Sun e Yuan Yue. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perderti nulla di questa entusiasmante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-TSITSIPAS (3° MATCH DALLE 11.00) 15:12 Tornando al doppio, la coppia vincente della sfida troverà al secondo turno quella composta dalla neozelandese Lulu Sun e dalla cinese Yuan Yue. Quest’ultima ha sfiorato l’impresa in singolare nel primo turno proprio contro Paolini. 15:07 Doppio impegno per Jasmine Paolini, che in apertura di giornata ha superato con un doppio 6-3 l’australiana Tomljanovic balzando al terzo turno del torneo di singolare. 15:02 La brasiliana Haddad Maia e la tedesca Siegemund superano agevolmente le francesi JeanjeanPonchet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

