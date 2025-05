LIVE Errani Paolini-Azarenka Routliffe Roland Garros 2025 in DIRETTA | esordio non agevole per le campionesse olimpiche

Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo turno del doppio femminile al Roland Garros 2025! Le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la coppia bielorussa- neozelandese composta da Victoria Azarenka ed Erin Routliffe. Un esordio non facile per le italiane, pronte a dimostrare il loro valore in un match avvincente. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros di doppio femminile tra Sara ErraniJasmine Paolini e e la coppia composta della bielorussa Victoria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe. Primo confronto diretto le due compagini con le vincenti che al secondo turno troveranno Lulu SunYuan Yue. Le campionesse Olimpiche si presentano all’appuntamento parigino dopo aver conquistato Roma per la seconda edizione consecutiva. In stagione le azzurre sono già a quota due trofei grazie al successo sul cemento di Doha conquistato a metà febbraio... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: esordio non agevole per le campionesse olimpiche

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: esordio non agevole per le campionesse olimpiche; Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming; Errani Paolini-Azarenka Routliffe Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming - Comincia domani il cammino nel torneo di doppio femminile al Roland Garros di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le finaliste della scorsa edizione avranno ... 🔗oasport.it scrive

LIVE Errani/Paolini-Routliffe/Sun 6-2, 6-3, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: gran prova delle azzurre - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno delle Olimpiadi di Parigi 2024 di doppio femminile tra Errani/Paolini e Routliffe/Sun. Secondo Sport Illustrated ... 🔗Da oasport.it

Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe diretta live: risultato, aggiornamenti in tempo reale doppio WTA Finals 2024 - Le azzurre, testa di serie numero 4, sono state sconfitte dal duo Dabrowski/Routliffe, testa di serie numero 2, al super tie break (3-6 7-6(1) 11-9 il punteggio finale) dopo aver…) LIVE Errani ... 🔗Segnala informazione.it