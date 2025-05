LIVE Errani Paolini-Azarenka Routliffe 6-2 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | esordio in controllo per le campionesse olimpiche

Le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini esordiscono con autorità al Roland Garros 2025, sconfiggendo le avversarie Azarenka e Routliffe con un convincente 6-2, 6-3. Segui la diretta live per tutti gli aggiornamenti sul torneo e resta con noi per il prossimo match tra Gigante e Tsitsipas, in programma dalle 11:00. Non perdere neppure un momento di questa emozionante giornata di tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-TSITSIPAS (3° MATCH DALLE 11.00) 16:54 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di ErraniPaolini-AzarenkaRoutliffe. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:53 Doppia vittoria dunque per Paolini, che fa il suo dovere tanto in singolare quanto in doppio senza lasciare per strada grandi energie. Benissimo Sara Errani, che con le sue geometrie ha dettato i ritmi del doppio. SARA ERRANIJASMINE PAOLINI b. VICTORIA AZARENKAERIN ROUTLIFFE 6-2 6-3! Prima vincente di Jasmine.

