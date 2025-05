LIVE Errani Paolini-Azarenka Routliffe 6-2 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | set e break di margine per le azzurre

Segui la diretta del match tra Errani/Paolini e Azarenka/Routliffe al Roland Garros 2025. Le azzurre stanno dimostrando una grande efficacia, con un set e un break di vantaggio. Resta aggiornato su ogni punto e scopri se le nostre tenniste riusciranno a mantenere il controllo del gioco. Clicca per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un momento di questa entusiasmante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-TSITSIPAS (3° MATCH DALLE 11.00) 30-40 Palla del doppio break ErraniPaolini. Doppio fallo Azarenka. 30-30 Non passa la stop volley di dritto di Routliffe. 30-15 Prima vincente della bielorussa. 15-15 Comodo smash della neozelandese con Azarenka alla battuta. 0-15 Intervento dal timing perfetto a rete di Sarita. 4-1 Game ErraniPaolini. Altra ottima volèe di rovescio dell’emiliana. AD-40 Da manuale la volèe alta di rovescio di Errani. 40-40 Doppio fallo Paolini. AD-40 Molto reattive le azzurre, pronte ad intervenire sulla deviazione del nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe 6-2 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: set e break di margine per le azzurre

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: esordio scomodo per le campionesse olimpiche; LIVE Errani Paolini-Azarenka Routliffe Roland Garros 2025 in DIRETTA | esordio scomodo per le campionesse olimpiche; Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE Errani Paolini-Azarenka Routliffe Roland Garros 2025 in DIRETTA | esordio non agevole per le campionesse olimpiche. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: esordio non agevole per le campionesse olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros di doppio ... 🔗Segnala oasport.it

Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming - Comincia domani il cammino nel torneo di doppio femminile al Roland Garros di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le finaliste della scorsa edizione avranno ... 🔗oasport.it scrive

Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe diretta live: risultato, aggiornamenti in tempo reale doppio WTA Finals 2024 - Le azzurre, testa di serie numero 4, sono state sconfitte dal duo Dabrowski/Routliffe, testa di serie numero 2, al super tie break (3-6 7-6(1) 11-9 il punteggio finale) dopo aver…) LIVE Errani ... 🔗Riporta informazione.it

Azarenka V / Routliffe E vs Errani S / Paolini J Tennis Live Stream | EN VIVO