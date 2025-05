litoranea sud torna il servizio navetta gratuito per raggiungere lidi e baia verde

A partire da giugno, il servizio di navetta gratuito riprende lungo la litoranea sud di Gallipoli, facilitando l'accesso ai lidi e a Baia Verde. Questo servizio, disponibile per tutta la stagione estiva, offre un mezzo di trasporto sicuro e accessibile, ideale per il divertimento e il relax dei turisti e dei residenti, contribuendo a rendere l'area pedonale e ciclabile ancora più vivibile.

GALLIPOLI - Torna in auge dal mese di giugno, e per tutta la stagione estiva, il servizio di collegamento gratuito tramite bus navetta, da almeno sedici posti e adeguato alt trasporto disabili, per attraversare la litoranea sud (dallo scorso anno divenuta ormai pedonale e ciclabile, previsione.