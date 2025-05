L' italiano Filosa nuovo amministratore delegato di Stellantis

Antonio Filosa è stato nominato nuovo amministratore delegato di Stellantis, con l’approvazione unanime del cda. La decisione è frutto di un attento processo di selezione condotto da un comitato diretto da John Elkann. Filosa, attualmente alla guida delle Americhe e della Qualità, porta con sé un bagaglio di competenze strategiche fondamentali per affrontare le sfide future del settore automotive.

Antonio Filosa - ha ufficializzato Stellantis - è il nuovo amministratore delegato. E' stato scelto all'unanimità dal cda dopo "un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni", da parte di uno speciale Comitato guidato da John Elkann. Attuale responsabile Americhe e Qualità, assumerà la carica dal 23 giugno. Sarà convocata un'assemblea straordinaria degli azionisti. Il cda lo ha scelto per "la sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore auto, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della ineguagliabile conoscenza dell'azienda e delle riconosciute qualità di leadership"...