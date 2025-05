L’Italia tace sul divieto di Orban ai Pride | l’Ungheria ci ricorda cosa non dobbiamo diventare

L'Italia si trova a un bivio critico, poiché il silenzio sui recenti divieti ai Pride in Ungheria di Orbán mette in evidenza il rischio di regressione nei diritti LGBTQIA+. Questo articolo esplora le implicazioni di un simile atteggiamento e ricorda agli italiani cosa significa diventare indifferenti nei confronti delle minoranze, un pericolo che non possiamo permetterci di ignorare.

Che l’Italia non sia un paese benevolo per la sua componente Lgbqtia+ lo si sa per esperienza diretta, se si appartiene alla minoranza queer. Se invece si fa parte della massa eteronormata (magari pure distratta e anche un po’ omofoba) lo si può apprendere annualmente dal rapporto dell’Ilga che disegna lo stato di salute delle democrazie in relazione ai “diritti arcobaleno”. L’Europa, a guardar la mappa, è divisa in due zone tagliate trasversalmente. La parte che si rivolge all’oceano Atlantico è tendenzialmente verde: ciò vuol dire che sono rispettati in larga misura i diritti umani di gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, ecc... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia tace sul divieto di Orban ai Pride: l’Ungheria ci ricorda cosa non dobbiamo diventare

