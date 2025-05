L’isola di Capri più accessibile ai disabili grazie alle battaglie di Christian

L'isola di Capri sta diventando sempre più accessibile per le persone con disabilità, grazie alle iniziative instancabili di Cristian Durso. In un'intervista, Cristian racconta le sue battaglie per migliorare l'accessibilità dell'isola, sfidando le difficoltà e le resistenze. La sua determinazione sta aprendo porte e creando opportunità, trasformando Capri in un luogo ospitale per tutti.