L’Isola dei Famosi Teresanna presa di mira | lo sfogo in diretta

L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese è la nuova leader: lo sfogo della naufraga in diretta. L'Isola dei Famosi, Teresanna in questa nuova puntata è riuscita a battere tutti durante la prova leader e a guadagnarsi la medaglia da leader. La naufraga ha spiegato in diretta cos'è accaduto nei giorni scorsi. La naufraga è stata al centro di numerosi attacchi: ". per quanto io possa sembrare brava a difendermi, questi colpi poi dopo a me fanno male. Mi succede questo, mi arrabbio, alzo la voce e neanche mi piaccio quando succede, però provo a difendermi. Il mio è veramente un grido per dire "Uno alla volta" non mi piace".