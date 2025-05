L' isola dei Famosi se è Canale 5 ad affondare il reality con le sue scelte

L'Isola dei Famosi su Canale 5 sta affrontando un calo significativo degli ascolti, sollevando interrogativi sulle scelte della rete. Dalla collocazione del programma al profilo dei partecipanti, le decisioni strategiche sembrano influenzare il destino del reality, già afflitto da un pubblico in saturazione. Con un conduttore proveniente dal mondo dei talk e un'opinionista di fama, le aspettative iniziali sono state messe alla prova.

Gli ascolti segnano un trend negativo. Ma se questa Isola dei Famosi naufragherà, sarà solo a causa delle scelte della rete: dalla collocazione al pubblico dei reality, che è ormai saturo. Alla vigilia, le perplessità erano molte: una conduttrice pescata dai talk politici, un'opinionista con un nome ingombrante, i reality che si passavano la linea uno dopo l'altro tipo staffetta. Un'edizione passata che pure non aveva brillato, in quanto ad ascolti. Poi, quando L'isola dei Famosi è partita, ci siamo resi conto che si trattava di un' Isola in grande spolvero: Veronica Gentili allergica alla melassa, Simona Ventura che l'affiancava senza oscurarla, il cast con nomi come Adinolfi e Giarrusso che promettevano dinamiche e faville. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'isola dei Famosi, se è Canale 5 ad affondare il reality con le sue scelte

