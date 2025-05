L’Isola dei Famosi l’eliminata della quarta puntata | le reazioni

Scopri tutti i dettagli sull'eliminazione di Alessia Fabiani all'Isola dei Famosi e le emozionanti reazioni nel corso della quarta puntata. Un momento clou che ha suscitato molte discussioni tra i fan del reality.

L’Isola dei Famosi, Alessia Fabiani deve abbandonare il reality show. Ecco cosa è emerso nel corso della diretta. L’Isola dei Famosi, tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti la naufraga che deve abbandonare il gioco è Alessia. La naufraga dopo quasi un mese di avventura in Honduras commenta con le lacrime: “Veronica noi ci siamo parlate, io ci ho provato, sono anni che si pensava di fare l’Isola, io non li ho mai lasciati”. La Fabiani commossa aggiunge: “Voglio tornare da loro perchè sono la loro mamma”. Veronica Gentili dallo studio interviene: “E’ la storia della foglietta. Vuoi raccontare a tutti la storia della foglietta?”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, l’eliminata della quarta puntata: le reazioni

Rozsa Tassi denuncia l’eliminazione ingiusta di Lorenzo Tano da Isola dei Famosi - Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha preso posizione contro l'ingiusta eliminazione di Lorenzo Tano dall'Isola dei Famosi. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Isola dei Famosi, sondaggi televoto: tra Patrizia e Mirko c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera; Salta ancora L'isola dei famosi: perché non va in onda oggi e news; Isola dei Famosi, ore di caos: ritiro di massa, dramma sfiorato e una espulsione in arrivo; Isola dei Famosi, l’esodo è infinito: “C’è un nuovo ritiro”. E arrivano due star per salvare Veronica Gentili. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Isola dei Famosi 2025, diretta quarta puntata: eliminata Alessia Fabiani - Video e cronaca minuto per minuto della quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2025, in onda su Canale 5 mercoledì 28 maggio ... 🔗Scrive davidemaggio.it

Isola dei Famosi 2025, nuovi concorrenti: chi sono i tre naufraghi che sbarcheranno in Honduras - Tre nuovi naufraghi all'Isola dei Famosi 2025, chi sono i concorrenti verso l'Honduras: eliminazioni e scontri generazionali. 🔗Come scrive gay.it

Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla quarta puntata di questa sera - Questa sera, mercoledì 28 maggio, andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del reality. Ecco che cosa accadrà ... 🔗Lo riporta msn.com

L'Isola dei Famosi - Marina Suma è la quarta eliminata