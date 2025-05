L’Isola dei Famosi le prime dichiarazioni dei tre nuovi naufraghi

Scopri le primissime dichiarazioni dei tre nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi: Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis, arrivati in Honduras per una nuova emozionante avventura. Ecco cosa hanno detto all'inizio del loro percorso sull’isola, nel cuore di questa entusiasmante edizione condotta da Vero.

L’Isola dei Famosi, Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis sono i tre nuovi concorrenti di questa edizione. Le prime dichiarazioni in Honduras. L’Isola dei Famosi, nel corso della nuova puntata sono sbarcati in Honduras tre giovani volti. Jasmin Salvati, Jey Lillo ed Ahlam El Brinis si aggiungono al cast dell’edizione in corso condotta da Veronica Gentili. Tra prove, sfide ed inediti confronti i tre nuovi concorrenti dovranno inserirsi nel gruppo, fare squadra ed iniziare la propria avventura sull’Isola. Leggi anche Zeudi Di Palma, interviene lo staff: il comunicato ufficiale Le prime dichiarazioni in Honduras. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, le prime dichiarazioni dei tre nuovi naufraghi

