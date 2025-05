L’Isola dei Famosi arrivano tre nuovi concorrenti | ecco chi sono

L'Isola dei Famosi si rinnova! Stasera, tre nuovi concorrenti si uniranno ai naufraghi già in gara, portando un'aria di novità e attesa. Scopriamo insieme chi sono questi nuovi protagonisti e come potrebbero influenzare le dinamiche del reality. I nomi, anticipati da Davide Maggio, promettono sorprese: Jasmin Melika Salvati e Ahl...

Come annunciato dal post social che ricorda l'appuntamento di stasera, c'è "aria di novità" su " L'Isola dei Famosi ". Tre nuovi concorrenti, infatti, sono pronti a sbarcare in Honduras. I nomi dei tre nuovi protagonisti sono stati anticipati da Davide Maggio: si tratta di Jasmin Melika Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo. Tutti e tre, sebbene possano sembrare poco conosciuti al grande pubblico, hanno già maturato alcune esperienze televisive: due di loro, infatti, hanno già partecipato a programmi TV di genere reality. Dopo i tre ritiri della scorsa settimana, l'ingresso dei nuovi concorrenti avverrà nella puntata in onda questa sera su Canale 5...

