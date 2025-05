Lische e squame finiscono nel piatto | la nuova vita gourmet degli scarti in Italia e nel mondo

Negli ultimi anni, la cucina gourmet ha riscoperto il valore degli scarti alimentari, trasformando lische e squame in prelibatezze culinarie. Da celebri chef italiani come Cedroni e Lazzarini a innovativi ristoranti a Parigi, New York e Berlino, questi ingredienti spesso sottovalutati trovano nuova vita nei piatti, portando a una rivoluzione gastronomica sostenibile che celebra il riuso e la creatività.