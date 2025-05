Lippiello Ca’ Foscari Cultura importante per la coesione sociale

Nel contesto attuale, le università giocano un ruolo cruciale nel promuovere la coesione sociale attraverso il trasferimento di conoscenza. Tiziana Lippiello, Rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, sottolinea l'importanza della cultura come strumento di inclusione e dialogo sociale. Le sue parole, pronunciate durante l'evento Focus ESG, evidenziano il legame tra educazione e comunità, fondamentale per affrontare le sfide contemporanee.

MILANO (ITALPRESS) – "Le Università oggi sono giudicate e valutate anche per il cosiddetto trasferimento di conoscenza. Sicuramente la cultura è importante per l'inclusione e la coesione sociale". Lo ha detto Tiziana Lippiello, Rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress.

