L’invocazione alla Madre Terra | Un inno alla potenza della natura

L'invocazione alla madre terra celebra la potenza della natura attraverso la semplicità. In un mondo saturo di effetti speciali, l'essenziale emerge come chiave per riscoprire il significato e la bellezza del creato. Questo articolo esplora come il ritorno a dinamiche più tradizionali possa arricchire il processo creativo, in un inno alla purezza e alla forza del nostro pianeta.

Less is more. Neanche parlassimo di una sedia Bauhaus. La semplicità (l'essenziale) come via privilegiata verso il senso. E la bellezza. Che in questo caso significa soprattutto non farsi prendere la mano da un eccesso di effetti speciali. Per riportare il processo creativo a più tradizionali dinamiche di gruppo. Indagando il dialogo fra uomo e natura. O quel che ne rimane. Sempre suggestive le ispirazioni di FC Bergman, collettivo fiammingo, Leone d'Argento alla Biennale Teatro 2023. In loro si nasconde una sfumatura di follia. Se si pensa che tre anni fa portarono al Piccolo un intero gregge di pecore per "The Sheep Song", all'interno del Festival Presente Indicativo...