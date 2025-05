L’invasione dei robot umanoidi | ecco come Musk vuole abolire il lavoro

Elon Musk punta a rivoluzionare il mercato del lavoro con l'introduzione di Optimus, il robot umanoide progettato per sostituire le mansioni umane. Durante i suoi recenti tour in Arabia Saudita e Qatar, Musk ha illustrato la sua visione audace di un futuro senza lavoro, utilizzando una strategia di annunci e presentazioni incisive per attrarre l'attenzione su questa innovativa tecnologia.

Durante i recenti tour in Arabia Saudita e Qatar, in scia all’approccio disinvolto e muscolare della Casa Bianca, Elon Musk ha usato una tecnica consolidata per «presentare» Optimus, il prototipo di robot con cui ha intenzione di invadere i mercati nel prossimo futuro. La tecnica è quella di annunci clamorosi, in equilibrio instabile tra la sparata impossibile e l’anticipazione futurizzante ma prossima. Optimus, che vedete in pagina, è stato presentato come protagonista imminente sulla scena del mondo, forse in modo eccessivamente baldanzoso. È un modello in cui convergono le visioni di Musk, intese sia come idea del futuro sia come concezione del ruolo della tecnologia nella salvezza del genere umano... 🔗 Leggi su Panorama.it