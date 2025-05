L’INTERVISTA – Wanda Ferro | La sicurezza si costruisce con lo Stato i territori e la rigenerazione sociale

In un'intervista esclusiva, Wanda Ferro sottolinea l'importanza di una strategia integrata per la sicurezza, evidenziando il ‘modello Caivano’. La Ferro afferma che, per affrontare le sfide della sicurezza, è fondamentale un coordinamento tra istituzioni centrali e locali, puntando non solo sulla presenza dello Stato, ma anche sulla rigenerazione sociale e lo sviluppo dei territori.

"È necessaria una strategia integrata e coordinata tra istituzioni centrali, enti locali e territorio, come stiamo facendo attraverso il 'modello Caivano', con cui non ci siamo limitati a rafforzare la presenza dello Stato, ma affrontando il problema in maniera sistemica". A dirlo a L'identità Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, illustrando le priorità.

