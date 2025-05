L’Inter non ci crede doppia batosta prima della finale

Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino. Nonostante le difficoltà, i nerazzurri si preparano con determinazione per questa sfida fondamentale, simbolo di una stagione ricca di emozioni e di grande prestigio europeo.

L’Inter, prima della finale di Champions League, si prepara per un match che significa tantissimo: anche se qualcosa è andato storto. L’Inter si prepara al meglio delle sue possibilità per la finale di Champions League. Stiamo parlando di un match che significa davvero tantissimo per i nerazzurri, giunti alla seconda finale europea più prestigiosa in tre anni. Dopo quella persa contro il Manchester City, quindi, ecco un’altra possibilità di alzare la coppa dalle grandi orecchie per i nerazzurri, che arrivano a questo confronto diretto contro il PSG dopo aver eliminato Bayern Monaco e Barcellona. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, batosta Calhanoglu: l’esito UFFICIALE dei nuovi esami - Batosta Calhanoglu per l’Inter. Fattosi male in finale di Supercoppa col Milan e out ieri a Venezia, il centrocampista turco sarebbe dovuto rientrare mercoledì sera nel recupero col Bologna ... 🔗Si legge su calciomercato.it

Roma da scudetto Inter che batosta - Quanto sei bella Roma, quanto sei sciocca Inter. La partita del gioco più bello ... Tre gol in un tempo sono il segnale di una batosta. Totti one man show è il segnale di una squadra che può ... 🔗Secondo ilgiornale.it

Inter, che batosta a casa della Fiorentina: tre gol incassati che alla fine fanno sorridere anche Conte - con la Viola rafforzata dagli acquisti invernali e l'Inter che dovrà lasciarsi subito alle spalle la batosta del Franchi. 🔗Scrive msn.com

Mazzola difende Strama, Chiesa accusa gli argentini