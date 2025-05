L' inflazione colpisce anche i defunti tutti gli aumenti delle tariffe

L'inflazione non risparmia neanche i defunti: gli aumenti delle tariffe per i servizi cimiteriali decisi dalla giunta Basile riflettono la situazione economica attuale. Questa manovra, regolata dal decreto di polizia mortuaria del dicembre 2012, colpisce inevitabilmente chi deve affrontare il lutto, rendendo ancora piĂą oneroso il rito della sepoltura. Esploriamo le motivazioni e le implicazioni di queste nuove tariffe.

Aumenti delle tariffe per i servizi cimiteriali. Colpa dell'inflazione se la giunta Basile ha proceduto al rialzo ai costi pure per seppellire i nostri cari. Tutte le attivitĂ sono disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2012.

