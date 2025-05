L’inferno dell’Heysel | Ero in quella curva dove sono morti in 39 Noi salvi per miracolo

Il 29 maggio 1985, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool si trasformò in tragedia nell'inferno dell'Heysel, dove persero la vita 39 persone e oltre 600 furono ferite. Franco D’Aniello, testimone di quel dramma e fondatore dei Modena City Ramblers, racconta la sua esperienza in un luogo che ha segnato per sempre la memoria del calcio e della sua violenza.

Lui in quell’inferno c’era. Sono passati quarant’anni dalla tragedia dell’Heysel, lo stadio di Bruxelles dove il 29 maggio del 1985 ci furono 39 morti e 600 feriti prima di Juventus-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni. Franco D’Aniello, padre fondatore dei Modena City Ramblers, era su quei gradoni. E per fortuna può raccontarlo. D’Aniello, che cosa ricorda di quella trasferta? "Avevo 23 anni, facevo l’Isef, con me c’era Giancarlo, un amico di Reggiolo e un altro suo amico. Eravamo nel Settore Z, quello della tragedia. Arrivammo allo stadio presto, ci fecero togliere un’asta di bandiera da un metro e mezzo in plastica, mentre gli inglesi portavano dentro pacchi di bottiglie di birra in vetro"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it