L’industria vista dall’arte | il caso di Terni a Sara Camuzzi la prima edizione del premio Vincenzo Pirro

Il 24 maggio, Terni ha celebrato Vincenzo Pirro con la cerimonia della prima edizione del premio a lui dedicato, un'iniziativa che unisce arte e industria. La figura del filosofo e storico, ex docente del liceo Tacito, è stata commemorata in un evento speciale, sottolineando l'importanza della cultura nel contesto industriale della città. Un momento di riflessione su come l'arte possa interpretare e valorizzare l'industria.

Sabato scorso, 24 maggio, la città di Terni ha reso omaggio alla figura di Vincenzo Pirro, storico e filosofo, ex docente del liceo classico Tacito di Terni, con la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio a lui intitolato. L’evento si è svolto nella sala “Vincenzo Pirro” di... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “L’industria vista dall’arte: il caso di Terni”, a Sara Camuzzi la prima edizione del premio “Vincenzo Pirro”

