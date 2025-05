Lindsay Lohan smentisce il lifting | Il mio viso? Solo sieri tè verde e laser

Lindsay Lohan mette fine alle indiscrezioni sulla sua apparenza, chiarendo di aver mantenuto il suo viso senza ricorrere al lifting. La star di "Quel pazzo venerdì" rivela invece i suoi segreti di bellezza, tra sieri al tè verde e trattamenti laser, condividendo il suo impegno per un aspetto naturale e curato.

La star di Quel pazzo venerdì, Lindsay Lohan, rompe il silenzio sulle voci riguardanti la chirurgia estetica e condivide i suoi segreti di bellezza e skincare. Dopo mesi di speculazioni sul suo aspetto, Lindsay Lohan ha deciso di affrontare l'argomento in modo diretto. In una recente intervista, l'attrice ha smentito categoricamente di essersi sottoposta a un lifting facciale, chiarendo che il suo nuovo aspetto è il risultato di una routine accurata e scelte di vita consapevoli. La verità secondo Lindsay Durante una chiacchierata con Elle, la star di Quel pazzo venerdì ha voluto mettere fine alle indiscrezioni: "Tutti fanno il botox", ha detto con schiettezza, precisando però di non aver mai fatto interventi invasivi.