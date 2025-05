Lindsay Lohan dice basta ai film Netflix | Non posso fare questa roba per sempre

Lindsay Lohan annuncia una svolta nella sua carriera, dichiarando di voler dire addio ai film su Netflix. L'attrice, che ha vissuto una rinascita grazie a tre commedie romantiche natalizie prodotte dalla piattaforma, afferma: "Non posso fare questa roba per sempre". Scopriamo insieme i motivi dietro questa decisione e cosa potrebbe riservarle il futuro.

L'attrice, negli ultimi anni, ha preso parte a diversi film da protagonista usciti per la piattaforma streaming, ma adesso ha deciso di cambiare La carriera di attrice di Lindsay Lohan ha visto una piccola rinascita grazie a Netflix, che ha prodotto e distribuito tre commedie romantiche a tema natalizio con protagonista l'attrice nell'arco degli ultimi tre anni. Stiamo parlando nello specifico di Falling for Christmas (2022), Irish Wish - Solo un desiderio (2024) e Our Little Secret (2024). La presenza di un'attrice come Lohan ha portato i film al successo in streaming, con ognuno di questi che ha debuttato in cima alla classifica dei film più visti su Netflix...