L’incubo di Michael Valentino Teofrasto Carturan | sequestrato e torturato dal trader che spendeva 100 000 dollari a serata nei locali di New York

L'orribile vicenda di Michael Valentino Teofrasto Carturan ha scosso l'opinione pubblica, rivelando un mondo oscuro di sequestro e torture orchestrate da un trader con uno stile di vita sfrenato. Frequentatore di locali erotici di New York, il sospettato, John Woeltz, si distingueva per le sue spese sfarzose, arrivando a spendere fino a 100.000 dollari a serata. Il reportage del New York Post porta alla luce dettagli inquietanti di questo caso.

Il trader che ha sequestrato e torturato l'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan frequentava un locale erotico di New York e, in alcune serate, spendeva anche fino a 100.000 dollari. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali John Woeltz si accompagnava con William Duplessie, il suo complice che si è consegnato alle autorità. Da febbraio i due hanno iniziato a.

