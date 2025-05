L’incontro con gli studenti | In un film o in un libro Così ho scoperto la mafia

Nel cuore di Firenze, gli studenti raccontano come la lettura di un libro sulla strage dei Georgofili li abbia avvicinati al tema della mafia. Durante una tavola rotonda al palazzo del Pegaso, Edoardo, Simone e Michele condividono le loro esperienze, riflettendo sull'impatto della narrativa nella comprensione di eventi storici complessi, sottolineando l'importanza della memoria e dell'educazione.

di Lavinia Beni FIRENZE "Alle medie abbiamo letto un libro che racconta la strage dei Georgofili dal punto di vista di un bambino", Edoardo, Simone e Michele - studenti che ieri mattina hanno partecipato alla tavola rotonda al palazzo del Pegaso - si ricordano anche i dettagli del romanzo, "il protagonista è innamorato della piccola Nadia Nencioni e si troverà ad affrontare il dolore per la perdita della sua amica". I tre quindicenni, che adesso frequentano il secondo anno al Liceo Musicale Dante, spiegano che hanno iniziato a documentarsi di più sulla tragedia dei Georgofili proprio da "Il vuoto alla finestra" di Giulia Arnetoli, volume presentato in classe quando stavano frequentano le medie... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incontro con gli studenti: "In un film o in un libro. Così ho scoperto la mafia"

