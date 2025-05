L’inclusione secondo i pazienti a Roma mostra tra parole e immagini

L'inclusione secondo i pazienti a Roma si manifesta attraverso un potente messaggio di solidarietà e rispetto, che supera le barriere convenzionali. In questo articolo, esploreremo come più di 30 persone con malattie rare abbiano utilizzato parole e immagini per trasmettere il loro desiderio di inclusione, evidenziando l'importanza di un approccio medico-paziente che valorizzi diritti e opportunità lavorative.

(Adnkronos) – Solidarietà per aiutare, insieme si vince, apertura verso l'altro, rispetto e diritti, inclusione e lavoro, inclusione medico-paziente. Con queste parole, che superano la nozione standard per raggiungere un significato più universale, più di 30 persone con malattie rare (e non solo) hanno definito il loro concetto di 'inclusione'. Da queste parole 10 artisti,

