L’incidente al Piazzale Schianto contro un’auto Muore motociclista

Un tragico incidente ha segnato la serata di ieri al piazzale Michelangelo, dove un motociclista ha perso la vita in uno scontro con un'auto. L’incidente, avvenuto intorno alle 20:30, ha squarciato il silenzio del luogo, suscitando shock e dolore nella comunità. Le autorità indagano per chiarire la dinamica di quanto accaduto all’altezza della strada che conduce alla chiesa di Salvatore al Monte.

Uno schianto assordante ha squarciato la quiete del piazzale Michelangelo. Intorno alle 20,30 di ieri sera, una moto e un’automobile si sono scontrati all’altezza della strada che porta alla chiesa di Salvatore al Monte, poco prima della scalinata per San Miniato, sulla curva di viale Galileo che precede il noto punto panoramico (procedendo verso il centro città). Nel tragico incidente ha perso la vita il motociclista. Aveva 55 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe morto poco dopo la collisione a seguito delle gravissime ferite riportate. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto: sul posto sono intervenuti mezzi della Croce Rossa e gli agenti della polizia municipale che hanno subito svolto i rilevi e le misurazioni del caso... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incidente al Piazzale. Schianto contro un’auto . Muore motociclista

