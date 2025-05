L' inchiesta sul giro di scommesse gestito dalla mafia | 51enne ai domiciliari dopo un anno e mezzo

Un'inchiesta su un vasto giro di scommesse gestito dalla mafia ha portato a misure di arresto domiciliare per un 51enne, dopo un anno e mezzo di indagini. Il tribunale di Agrigento ha ritenuto adeguate le restrizioni con braccialetto elettronico, evidenziando la necessitĂ di distanziare il soggetto dal contesto criminale di riferimento.

Gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, a Milano, sono adeguati a tutelare le esigenze cautelari "in ragione del distanziamento geografico e della recisione dal contesto ambientale di riferimento". I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da...

