L’incendio del MoVe Comune sotto accusa | | È stato abbandonato

Il recentissimo incendio che ha distrutto il MoVe, il Museo Verticale fondato nel 2014, ha acceso un acceso dibattito sulla sua gestione e manutenzione. Accuse di trascuratezza e abbandono si fanno strada tra le istituzioni e i cittadini, mentre l'archistar Sami Rintala, parte del team progettuale, viene citato come protagonista di una polemica che mette in luce la fragilità del patrimonio artistico.

"Una fine prevedibile" dovuta "a trascuratezza e abbandono". È polemica dopo l’incendio notturno che ha devastato il MoVe o Museo Verticale, l’installazione artistica in legno realizzata in via Carducci nel 2014 da un team di progettisti, tra cui l’archistar finlandese Sami Rintala. A sollevare critiche per lo stato di degrado in cui versava la struttura sono gli esponenti della civica d’opposizione del Listone. "Povero MoVe - dicono -, ne ha sentite e passate tante, ma non ha retto alla trascuratezza e all’abbandono decretato dalla Giunta. Ora partiranno le accuse alla mancanza di senso civico, al caso, alla sfortuna o ad altro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it