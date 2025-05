L' inaugurazione dell' area giochi e del parcheggio a Rendola

Inaugurata la nuova "Piazzetta dei Firidolfi" a Rendola, un'area giochi e parcheggio attesa dalla comunità. Un investimento di 90.000 euro realizzato dall’Amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita e offrire spazi di aggregazione sicuri e funzionali.

Taglio del nastro per la "Piazzetta dei Firidolfi", il nuovo parcheggio e l'area giochi nella frazione di Rendola. Un' opera attesa dalla comunità, frutto di un investimento da 90.000 euro da parte dell'Amministrazione comunale, che ha voluto concretizzare un impegno assunto con i cittadini.

