L' impresa di Gigante al Roland Garros Tsitsipas battuto in 4 set

Matteo Gigante ha sconvolto il Roland Garros qualificandosi al terzo turno dopo una straordinaria vittoria contro il numero 20 del mondo, Stefanos Tsitsipas. Il 23enne romano ha chiuso l'incontro con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4, dimostrando un talento e una determinazione eccezionali. Ora, affronterà la testa di serie numero 13, una sfida che promette emozioni.

AGI - Matteo Gigante si √® qualificato a sorpresa al terzo turno del Roland Garros battendo in quattro set il greco Stefan Tsitsipas, numero 20 del mondo, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Il 23enne romano, numero 167 del ranking, ora trover√† la testa di serie numero 13 del torneo, lo statunitense Ben Shelton. ¬† ¬†. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - L'impresa di Gigante al Roland Garros. Tsitsipas battuto in 4 set

Tabellone qualificazioni maschili Roland Garros 2025: Fognini e Gigante tra i 5 azzurri al via - Il tabellone di qualificazione maschile di Roland Garros 2025 √® stato svelato, confermando la presenza di cinque italiani tra i contendenti. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Live Matteo Gigante - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2025; Dove vedere in tv gli italiani in campo oggi al Roland Garros 2025; Roland Garros, il romano Matteo Gigante supera le qualificazioni; Gigante e Arnaboldi al terzo e ultimo turno alle quali del Roland Garros. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Un Gigante al Roland Garros: battuto Tsitsipas. Ora avanti con Shelton - Impresa dell'azzurro che si qualifica al terzo turno superando in quattro set il numero 20 del mondo, 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 ... 🔗Da dire.it

Al Rolamd Garros impresa Gigante: Matteo batte Stefanos Tsitsipas - Matteo Gigante batte Stefanos Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 6-4 nel secondo turno del Roland Garros, ora se la vedrà con Ben Shelton. 🔗sportal.it scrive

Roland Garros, Gigante da urlo: battuto Tsitsipas in quattro set - Impresa eccezionale per Matteo Gigante. Il tennista azzurro, numero 167 della classifica Atp, ha sconfitto nel secondo turno del Roland Garros, torneo del grande Slam in corso di svolgimento a Parigi, ... 🔗Riporta corrieredellosport.it