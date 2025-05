Liliana Resinovich legali di Visintin contro l’interrogatorio di Sterpin | “Non è teste chiave”

I legali di Sebastiano Visintin contestano la rilevanza della testimonianza di Claudio Sterpin, ritenuta non fondamentale per il caso di Liliana Resinovich. In risposta alla richiesta di incidente probatorio formulata dal pubblico ministero, gli avvocati hanno sottolineato l'assenza di certificazioni sulle condizioni di salute di Sterpin e hanno espresso la loro opposizione all'utilizzo delle sue dichiarazioni nel contesto dell'omicidio.

Sulla richiesta di incidente probatorio formulata dal pm sulla testimonianza di Claudio Sterpin "abbiamo fatto le nostre deduzioni opponendoci" perché non è teste chiave sul contesto omicidiario e perché le sue documentazioni di salute non sono certificate" hanno spiegato gli avvocati di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Liliana Resinovich, legali di Visintin contro l’interrogatorio di Sterpin: “Non è teste chiave”

