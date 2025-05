Lidl missioni di trasporto a zero emissioni con camion full electric

Lidl Italia, insieme a Daimler Truck Italia e LC3 Trasporti, segna un passo significativo verso la sostenibilità con l'introduzione del camion full electric eActros 600. Questa iniziativa mira a promuovere un trasporto a zero emissioni, rivoluzionando le modalità di consegna e contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale. Scopri come questi partner stanno trasformando la mobilità in Italia.

(Adnkronos) – Daimler Truck Italia, LC3 Trasporti e Lidl Italia annunciano l’avvio di un'iniziativa congiunta per una mobilità sostenibile. Grazie alla consegna del primo eActros 600 in Italia, il trattore full electric per il trasporto a lungo raggio prodotto dal gruppo Daimler Truck, i tre partner daranno avvio alle missioni di trasporto a zero emissioni . Nessun post correlato... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Lidl, missioni di trasporto a zero emissioni con camion full electric

Ne parlano su altre fonti

Betis Siviglia-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lidl, missioni di trasporto a zero emissioni con camion full electric - Daimler Truck Italia, LC3 Trasporti e Lidl Italia annunciano l’avvio di un'iniziativa congiunta per una mobilità sostenibile. Grazie alla consegna del primo eActros 600 in Italia, il trattore full ele ... 🔗Segnala adnkronos.com

Daimler Truck, LC3, Lidl, accordo a tre per un trasporto a zero emissioni - Daimler Truck Italia per i veicoli, LC3 Trasporti per la logistica e Lidl Italia per la grande distribuzione hanno sottoscritto un accordo che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo del trasporto ... 🔗uominietrasporti.it scrive

Lidl: obiettivo net-zero entro il 2050 - Lidl, catena di supermercati presente in 31 Paesi, raggiungerà il net-zero entro il 2050 in tutte le sue business ... per il rifornimento dei punti vendita, con mezzi di trasporto alimentati con ... 🔗Riporta myfruit.it