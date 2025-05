L’idea I gioielli ispirati all’antica civiltà mediterranea

Scopri Philocalos, un marchio che celebra l'eredità delle antiche civiltà mediterranee attraverso gioielli raffinati. Ogni creazione è una fusione di arte, storia e design, nata da una meticolosa ricerca e dall'abilità artigianale, per riportare alla luce i tesori dimenticati di un passato affascinante. Indossa la bellezza del passato e rendi omaggio alla storia con i nostri straordinari archeo-gioielli.

Philocalos è un marchio unico che celebra la bellezza del passato attraverso la creazione di archeo-gioielli raffinati, ispirati ai tesori antichi del Mediterraneo, capaci di mescolare arte, storia e design. Ogni pezzo è il frutto di una ricerca attenta e della lavorazione artigianale che rievoca l’eleganza delle civiltà antiche, portando alla luce forme, simboli e materiali carichi di storia. L’azienda fa parte di “Progetto Cosenza Open Incubator (COI)“ finanziato a valere sul “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Sviluppo e Coesione del ministero della Cultura”. Le collezioni includono anelli da donna dalle linee senza tempo, ciondoli che custodiscono racconti mitologici e spirituali, collane tra stile e memoria culturale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’idea. I gioielli ispirati all’antica civiltà mediterranea

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’idea. I gioielli ispirati all’antica civiltà mediterranea - Philocalos è un marchio unico che celebra la bellezza del passato attraverso la creazione di archeo-gioielli raffinati, ispirati ai ... 🔗Come scrive ilgiorno.it

I gioielli ispirati ai grandi classici della letteratura fantasy - E che dire poi dei fantastici gioielli ispirati alla saga neo gotica di Game of Thrones? L’idea è partita da Michele Clapton, costumista e designer della serie televisiva, mentre la ... 🔗Come scrive nanopress.it

I gioielli Schiaparelli ispirati al surrealismo di Dalí e Cocteau - In cui il surrealismo di Salvador Dalí e Cocteau ispira gioielli che si fanno notare per dimensioni, fattura, originalità. Ci sono denti ad arricchire collane e pendenti, nasi da portare come ... 🔗living.corriere.it scrive

ITALIANBEES_Art Idea: gioielli ispirati all’archeologia dell’Abruzzo