Licenziata per ritorsione il giudice del lavoro reintegra la dipendente con arretrati e risarcimento

Un'importante sentenza del giudice del lavoro riconosce il diritto di una dipendente, licenziata per ritorsione dopo aver denunciato un declassamento ingiustificato, a essere reintegrata con arretrati e risarcimento. Il caso, che ha visto la lavoratrice assistita dagli avvocati Raffaella Rinaldi, mette in luce le tutele legali disponibili per chi subisce discriminazioni sul posto di lavoro.

Assunta come quinto livello, al primo stipendio si accorge che è stata declassata a settimo livello. Così chiede spiegazioni e viene licenziata per ritorsione. Il giudice del lavoro la reintegra, con tanto di arretrati e risarcimento. La lavoratrice, assistita dagli avvocati Raffaella Rinaldi... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Licenziata per "ritorsione", il giudice del lavoro reintegra la dipendente con arretrati e risarcimento

