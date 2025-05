Libri giugno 2025 | le novità in arrivo in libreria

Giugno 2025 si preannuncia ricco di novità letterarie imperdibili. Tra le attese, spicca l'opera postuma di Michela Murgia, "Anna della pioggia", una toccante raccolta di racconti inediti. Non mancherà l'adrenalina con "Furia omicida" di John Connolly, già bestseller del New York Times. Scopriamo insieme le nuove uscite che arricchiranno le librerie e le nostre letture estive.

Grande attesa per l'opera postuma della compianta Michela Murgia intitolato "Anna della pioggia". Una raccolta di racconti mai pubblicati. Attesa anche l'uscita di "Furia omicida" di John Connolly, al primo posto nella classifica Bestseller del New York Times. Giugno è un mese ricco di novità editoriali ed inizio con un libro molto atteso. Si tratta di " Anna della pioggia ", della compianta Michela Murgia. Racconti rinchiusi in un cassetto per anni e mai pubblicati vengono alla luce e raccolti in un libro in uscita ilo 10 giugno, che promette essere delicato e commovente come era lei del resto...