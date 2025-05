Liberi di scegliere Turano | Una legge che dà un segnale contro la mafia

L'approvazione della legge "Liberi di scegliere" rappresenta un passo significativo nella lotta contro la mafia, offrendo ai minori provenienti da contesti di criminalità organizzata e alle loro famiglie una concreta opportunità di riscatto. Questa iniziativa mira a creare alternative di vita e a incentivare la dissociazione dalle logiche mafiose, segnando un importante segnale di speranza e sostegno per chi desidera liberarsi dalla violenza e dalla paura.

"Con l'approvazione della legge 'Liberi di scegliere', diamo una concreta alternativa di vita e prospettiva di riscatto ai minori provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali".

