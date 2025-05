L’Hulk di Mark Ruffalo torna nel nuovo Spider-Man?

Mark Ruffalo tornerà a vestire i panni di Bruce Banner/Hulk nel nuovo film "Spider-Man: Brand New Day". Secondo Nexus Point News, il celebre attore sarà presente nel progetto di Sony Pictures e Marvel Studios, promettendo ulteriori emozioni nell'universo cinematografico supereroistico. I fan non vedono l'ora di scoprire come si intreccerà la trama tra i personaggi iconici!

