L’ex star del Barcellona crede che i giganti spagnoli abbiano commesso un grosso errore

L'ex stella del Barcellona, Ivan Rakitic, esprime le sue riserve riguardo alla scelta del Real Madrid di permettere a Luka Modric di lasciare il club. Dopo un commovente saluto ai tifosi al Bernabeu, Modric chiude una lunga e brillante carriera con i Blancos. Rakitic sottolinea l'importanza del centrocampista croato, suggerendo che la sua partenza potrebbe rappresentare un errore strategico per la squadra spagnola.

2025-05-28 13:08:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ivan Rakitic ha messo in dubbio la decisione del Real Madrid di consentire a Luka Modric di andarsene. Modric ha offerto un addio emotivo ai fan della Santiago Bernabeu sabato nella vittoria sul Real Sociedad e lascerà ufficialmente il club dopo la Coppa del Mondo di questo estate. I rapporti hanno suggerito che il 39enne era ansioso di rimanere a Madrid, ma quell’idea è stata respinta dal nuovo boss Xabi Alonso in quanto vuole revisionare il suo centrocampo e concentrarsi sui giocatori più giovani. Il collega croato di Modric Rakitic, che ha avuto un incantesimo di grande successo ai rivali di Madrid a Barcellona e al Siviglia, crede che potrebbe essere un errore... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

