L’ex schermitrice Di Francisca | I giovani hanno bisogno di modelli ed esempi

L'ex schermitrice Elisa Di Francisca, intervenendo alla Maratona Bullismo, ha sottolineato l'importanza di modelli e esempi per i giovani, affermando che è fondamentale anche fornire loro spazi di espressione. Durante l'evento è stato presentato il primo rapporto dell’Osservatorio sul bullismo, evidenziando la necessità di supportare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita e sviluppo personale.

(Adnkronos) – “I giovani oggi hanno bisogno di modelli ed esempi. Credo però anche che i giovani abbiano bisogno di avere qualcosa in cui potersi esprimere”. Così l’ex schermitrice Elisa Di Francisca, intervenendo alla Maratona Bullismo, durante cui è stato presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a . L'articolo L’ex schermitrice Di Francisca: “I giovani hanno bisogno di modelli ed esempi” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’ex schermitrice Di Francisca: “I giovani hanno bisogno di modelli ed esempi”

