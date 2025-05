L' ex residence Bastogi verrà riqualificato entro il 2025 Roma pronta a investire 10 milioni di euro

Entro la fine del 2025, Roma avvierà la riqualificazione dell'ex residence Bastogi, destinando 10 milioni di euro a un progetto che mira a migliorare le condizioni abitative nel complesso, attualmente gestito dal Comune. Questa iniziativa segna un importante passo avanti per affrontare le sfide legate all'emergenza abitativa nella capitale.

Entro la fine del 2025 partirà la ristrutturazione delle palazzine di Bastogi, l'ex residence per l'emergenza abitativa che negli anni si è trasformato in complesso di case popolari gestite dal Comune di Roma. Arrivano i fondi per riqualificare Bastogi La notizia arriva al termine di un... 🔗 Leggi su Romatoday.it