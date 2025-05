L’ex fidanzato di Martina Carbonaro confessa | L’ho uccisa perché mi ha lasciato

In un tragico sviluppo, l'ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola, confessa di averla uccisa dopo essere stato lasciato. La madre di Martina, Fiorenza, esprime il suo dolore su Facebook, promettendo che chi ha fatto del male alla figlia "la pagherà". L'omicidio ha scosso la comunità, evidenziando il dramma della violenza giovanile.

“Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà vola in alto”. Lo scrive su Facebook Fiorenza, la mamma di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola. Per l’omicidio è stato fermato l’ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola. “Ora starai con i miei genitori, tu sei stata importante e lo sarai per sempre”. “Voglio solo giustizia. Voglio l’ergastolo per questo ragazzo “. A parlare è Enza Cossentino, la mamma di Martina, la ragazza 14enne di Afragola uccisa dal suo ex fidanzato. In lacrime dice: “Che peccato ha fatto mia figlia? Era bella come il sole... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’ex fidanzato di Martina Carbonaro confessa: “L’ho uccisa perché mi ha lasciato”

