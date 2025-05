L' ex casa di guardia nel parco della Reggia apre le sue porte al pubblico

Dal 1° giugno, l'ex casa di guardia di Ercole nel Parco della Reggia di Caserta apre le sue porte al pubblico. Questo storico edificio accoglierà un nuovo punto vendita de Le Serre di Graefer, arricchendo l'offerta del Complesso vanvitelliano e valorizzando la sua straordinaria bellezza. Scopriamo insieme le novità di questo affascinante luogo, perfetto per i visitatori della Reggia.

