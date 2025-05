L' Europa accusa la polizia italiana | È razzista Meloni | parole vergognose

In un clima di crescente preoccupazione sulle accuse di razzismo nelle forze di polizia italiane, le dichiarazioni di figure istituzionali come Bertil Cottier gettano nuova luce sulla questione. L'Europa sollecita l'Italia a intraprendere uno studio indipendente per affrontare il problema della profilazione razziale, mentre le parole del presidente dell'Ecri fanno scalpore.

L'Italia deve "condurre uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale all'interno delle forze dell'ordine". A dirlo è Bertil Cottier, presidente dell'Ecri, la commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa, organismo con sede a Strasburgo che si occupa dei diritti umani, da non confondere con le istituzioni Ue. L'affermazione non è nuova, ricalca anzi le 15 raccomandazioni per migliorare la lotta al razzismo e alla discriminazione fornite dall'Ecri nel suo sesto rapporto sull'Italia, pubblicato nell'ottobre 2024. Oggi, presentando il suo rapporto annuale 2024, l'organismo è tornato a parlare di razzismo tra le forze dell'ordine come di un fenomeno assai diffuso tra i suoi 46 Stati membri e ha ricordato le raccomandazioni all'Italia rispondendo a una domanda della stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Europa accusa la polizia italiana: "È razzista". Meloni: parole vergognose

